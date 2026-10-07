Начались съёмки приключенческого фильма «Шуры-Муры» с Владом Кобяковым

Кинокомпании «Киноцех» и «БигСкринПродакшн» приступили к съёмкам молодёжного приключенческого фильма «Шуры-Муры» с Владом Кобяковым и Никой Здорик в главных ролях.

Фото со съёмок фильма «Шуры-Муры»

Фото: «БигСкринПродакшн»

Фото: «БигСкринПродакшн»

Фото: «БигСкринПродакшн»

Фото: «БигСкринПродакшн»

Фото: «БигСкринПродакшн»

По сюжету популярный блогер Влад отправляется в традиционный палаточный поход с двумя лучшими друзьями. Пытаясь превратить «дикое» путешествие в комфортный отдых, он бронирует яхту. Оказавшись на вынужденной остановке у берега, ребята знакомятся с вожатыми детского палаточного лагеря, которые не имеют ни малейшего представления, кто такой Влад Кобяков.

Режиссёром выступает Максим Казанцев. В актёрском составе также задействованы Саша Новиков, Владимир Хацкевич, Матвей Тараканов, Ульяна Чжан, Тася Орлова и другие.