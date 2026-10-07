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Сериал Айда! (2026) — дата выхода, сюжет, трейлер, актёры

Криминальный сериал «Айда!» стартует в ноябре — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Start представил тизер-трейлер сериала «Айда!». Криминальное шоу стартует в ноябре на стриминге, после чего проект доберётся до телеканала НТВ.

Видео доступно во VK-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

По сюжету подросток из привилегированной семьи переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность.

В актёрский состав вошли Алексей Онежен («Подростки. Первая любовь»), Даниил Воробьёв («Комбинация»), Владимир Вдовиченков («Бригада»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие. Режиссёром выступил Олег Асадулин.

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