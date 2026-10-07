«Собачьи звёзды» Ридли Скотта собрали в прокате $ 39 млн — фильм провалился

В начале октября завершился прокат фильма «Собачьи звёзды» — новой работы режиссёра Ридли Скотта («Гладиатор»). Фантастическую картину больше не показывают в кинотеатрах спустя полтора месяца после выхода.

По итогам своего выступления картина собрала скромные $ 39 млн — это один из худших результатов в карьере Ридли Скотта. Учитывая бюджет в $ 80 млн, картина не смогла окупиться даже близко и стала провалом для студии 20th Century Studios. Отзывы у ленты также оказались смешанными: 41% от критиков и 70% от зрителей на Rotten Tomatoes.

«Собачьи звёзды» выступают экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект рассказывает про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер. Главные роли исполнили Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры.