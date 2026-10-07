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Расписание финального дня групповой стадии ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Расписание финального дня групповой стадии ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 7 октября, пройдёт финальный день групповой стадии турнира ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По их итогам три оставшиеся команды пройдут в плей-офф, а другие три покинут чемпионат на последних местах.

Расписание ESL Pro League Season 24 на среду, 7 октября

  • 15:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка);
  • 17:30. PARIVISION (Россия) — Natus Vincere (Европа);
  • 20:00. Team Spirit (Россия) — M80 (США).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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