Расписание финального дня групповой стадии ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2

Сегодня, 7 октября, пройдёт финальный день групповой стадии турнира ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По их итогам три оставшиеся команды пройдут в плей-офф, а другие три покинут чемпионат на последних местах.

Расписание ESL Pro League Season 24 на среду, 7 октября

15:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка);

17:30. PARIVISION (Россия) — Natus Vincere (Европа);

— Natus Vincere (Европа); 20:00. Team Spirit (Россия) — M80 (США).

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.