Расписание финального дня групповой стадии ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2
Сегодня, 7 октября, пройдёт финальный день групповой стадии турнира ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По их итогам три оставшиеся команды пройдут в плей-офф, а другие три покинут чемпионат на последних местах.
Расписание ESL Pro League Season 24 на среду, 7 октября
- 15:00. FURIA (Бразилия) — 9z Team (Южная Америка);
- 17:30. PARIVISION (Россия) — Natus Vincere (Европа);
- 20:00. Team Spirit (Россия) — M80 (США).
ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1 млн.