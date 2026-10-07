«Я снимаю фильмы не ради сборов»: Том Круз — о провале «Диггера»

1 октября состоялась премьера фильма «Диггер» — новой работы Тома Круза от режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший»). Картина показала один из худших стартов в карьере американского актёра, собрав за выходные около $ 20 млн при гигантском бюджете в $ 160 млн.

За пару дней до премьеры, когда уже были известны неутешительные прогнозы по сборам ленты, Том Круз рассказывал, что снимается в кино не ради «цифр в дебютные выходные». Звезда «Миссии невыполнима» и «Топ Гана» хочет снимать фильмы, которые станут современной классикой и будут обсуждаться даже будущими поколениями зрителей.

Фильмы выходят за рамки индустрии, и ты просто надеешься, что сможешь снять фильм, который будет существовать долгое время после выхода. Происходит так много всего, когда выпускаешь фильм. Мне повезло сниматься в 80-х и 90-х, когда фильмы долгое время показывали в кинотеатрах. Как было с «Человеком дождя» и «Рождённым четвёртого июля»: эти фильмы просто шли и шли целый год. Как мне снять фильм, который будет понятен всем, сохранится и будет обсуждаться? На мой взгляд, «Диггер» — это один из таких фильмов. Когда я снимаю фильмы, я не думаю: «Большие сборы в дебютные выходные!» Нет, в этот момент я просто надеюсь, что мы снимем нечто, что станет долгоживущим произведением кино.

Сюжет «Диггера» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет