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«Сбросьте наши очки до нуля». BC.Game попросила Valve дать команде шанс на мэйджор

«Сбросьте наши очки до нуля». BC.Game попросила Valve дать команде шанс на мэйджор
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Организация BC.Game выпустила официальное заявление в связи с ужесточением правил смены региона в рейтинге VRS по Counter-Strike 2. Команда предложила Valve нестандартное решение проблемы.

BC.Game попросила обнулить все накопленные очки и дать составу возможность заработать рейтинг с нуля за оставшиеся три недели до итогового среза 2 ноября, оставаясь в азиатском регионе.

Снимите с нас все очки. Сбросьте очки BC.Game до нуля и позвольте asap, mzinho, Senzu, s1mple и Magisk начать с нуля. Никакого предыдущего рейтинга. Никаких унаследованных очков. Никаких преимуществ. У нас есть около трёх недель. Мы понимаем, что набрать достаточное количество очков за это время может быть практически невозможно. Мы готовы принять этот вызов.

Организация подчеркнула, что в составе три азиатских игрока — asap, mzinho и Senzu, — которые составляют ядро проекта. BC.Game заявила, что не готова убирать кого-либо из пятёрки ради формального решения проблемы.

Ранее Valve ввела правило трёхмесячного периода ожидания при смене региона. BC.Game перешла из европейского VRS в азиатский в сентябре после подписания австралийца Тайсона asap Патерсона. PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.

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