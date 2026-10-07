Хоррор «Глиноликий» от DC выйдет в кинотеатрах России 29 октября

23 октября состоится премьера фильма ужасов «Глиноликий». Триллер по вселенной DC можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фильм выйдет в России 29 октября — спустя неделю после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 31 октября.

Картина войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в какой-то момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».