Стартовали съёмки сериала «Стамбул’25» — продолжения «Берлина’23» и «Варшавы’21»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Стамбул’25». Дата выхода продолжения «Берлина’23» и «Варшавы’21» пока неизвестна. Авторы также показали фото со съёмок шоу.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Действие нового детективного проекта развернётся в Турции. Сюжет расскажет о том, как дипломат Вячеслав Васильев приезжает в страну на отдых. В какой-то момент он оказывается в центре международной интриги, которую ему необходимо расследовать.

Главную роль вновь исполняют Дмитрий Миллер («Чемпион мира»), Дмитрий Куличков («Майор») и Сергей Гузеев («Время первых»). Режиссёром шоу выступает Всеволод Аравин — автор сериал