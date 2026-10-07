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«Я понимаю цель правила, но не момент его введения». TaZ — о ситуации BC.Game с мэйджором

«Я понимаю цель правила, но не момент его введения». TaZ — о ситуации BC.Game с мэйджором
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Тренер BC.Game Виктор TaZ Войтас развёрнуто прокомментировал ситуацию с ужесточением правил смены региона в CS 2 и влияние нового регламента на команду.

По словам Войтаса, подписание Senzu, mzinho и asap было продиктовано их уровнем игры, а не желанием сменить регион. При этом тренер признал, что борьба за мэйджор через азиатский VRS была одним из факторов при принятии решений по составу.

Мы действовали в рамках правил, которые существовали на тот момент, собрали легитимный состав и оказались в азиатском VRS. Поэтому мне сложно принять введение нового трёхмесячного ограничения именно на этом этапе цикла. Команды подписывают контракты и планируют календарь исходя из актуальных регламентов. Изменение правил незадолго до квалификации создаёт опасный прецедент.

TaZ подчеркнул, что BC.Game примет любое окончательное решение Valve и сосредоточится на турнирах. Долгосрочная цель организации — стабильное присутствие на тир-1 сцене.

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«Сбросьте наши очки до нуля». BC.Game попросила Valve дать команде шанс на мэйджор