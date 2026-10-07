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Сериал Седьмой игрок с Лапенко (2026): дата выхода, сколько серий, расписание, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо»
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Уже 15 октября состоится премьера сериала «Седьмой игрок». Спортивное шоу в духе «Теда Лассо» расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 17 декабря.

Расписание выхода сериала «Седьмой игрок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 октября
2-я серия15 октября
3-я серия15 октября
4-я серия22 октября
5-я серия29 октября
6-я серия5 ноября
7-я серия12 ноября
8-я серия19 ноября
9-я серия26 ноября
10-я серия3 декабря
11-я серия10 декабря
12-я серия17 декабря
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