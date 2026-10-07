Расписание выхода сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо»

Уже 15 октября состоится премьера сериала «Седьмой игрок». Спортивное шоу в духе «Теда Лассо» расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 17 декабря.

Расписание выхода сериала «Седьмой игрок»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 15 октября 2-я серия 15 октября 3-я серия 15 октября 4-я серия 22 октября 5-я серия 29 октября 6-я серия 5 ноября 7-я серия 12 ноября 8-я серия 19 ноября 9-я серия 26 ноября 10-я серия 3 декабря 11-я серия 10 декабря 12-я серия 17 декабря