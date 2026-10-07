Расписание выхода сериала «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо»
Уже 15 октября состоится премьера сериала «Седьмой игрок». Спортивное шоу в духе «Теда Лассо» расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.
В первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 17 декабря.
Расписание выхода сериала «Седьмой игрок»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 октября
|2-я серия
|15 октября
|3-я серия
|15 октября
|4-я серия
|22 октября
|5-я серия
|29 октября
|6-я серия
|5 ноября
|7-я серия
|12 ноября
|8-я серия
|19 ноября
|9-я серия
|26 ноября
|10-я серия
|3 декабря
|11-я серия
|10 декабря
|12-я серия
|17 декабря