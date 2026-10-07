NRG первой вышла в полуфинал Valorant Champions 2026 после победы над T1

Действующий чемпион NRG Esports обыграла южнокорейскую T1 в четвертьфинале Valorant Champions 2026 со счётом 2:0 — 13:11 на Lotus и 13:7 на Summit.

NRG стала первым полуфиналистом турнира. На первой карте коллектив совершил камбэк, уступая по ходу игры со счётом 6:10. Лучшим игроком серии стал Брок brawk Сомерхолдер, который завершил матч с рейтингом 1,46 и разницей убийств и смертей +18.

В составе T1 наиболее высокую статистику показал Ю BuZz Бён Чхоль — его рейтинг составил 0,99. Для корейской организации это было первое в истории появление в плей-офф чемпионатов мира серии Champions.

Турнир Valorant Champions 2026 проходит в Китае с 24 сентября по 18 октября. 16 команд разыгрывают титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 2,25 млн. По результатам матча T1 упала в нижнюю сетку, где получит ещё один шанс побороться за выход в финал.