7 октября состоялась премьера второго сезона аниме «Детектив уже мёртв». Продолжение фантастического шоу вновь расскажет о парне Кимихико, которому постоянно не везёт. В один момент его похищают и сажают в захваченный самолёт, однако главного героя спасает загадочная девушка Сиеста. Она представилась детективом и сделала Кимихико своим помощником, но вскоре девушка погибает — её смерть кардинально изменила происходящее.

Во второй сезон аниме войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 30 декабря.

Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 7 октября 2-я серия 14 октября 3-я серия 21 октября 4-я серия 28 октября 5-я серия 4 ноября 6-я серия 11 ноября 7-я серия 18 ноября 8-я серия 25 ноября 9-я серия 2 декабря 10-я серия 9 декабря 11-я серия 16 декабря 12-я серия 23 декабря 13-я серия 30 декабря