Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»
7 октября состоялась премьера второго сезона аниме «Детектив уже мёртв». Продолжение фантастического шоу вновь расскажет о парне Кимихико, которому постоянно не везёт. В один момент его похищают и сажают в захваченный самолёт, однако главного героя спасает загадочная девушка Сиеста. Она представилась детективом и сделала Кимихико своим помощником, но вскоре девушка погибает — её смерть кардинально изменила происходящее.
Во второй сезон аниме войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 30 декабря.
Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 октября
|2-я серия
|14 октября
|3-я серия
|21 октября
|4-я серия
|28 октября
|5-я серия
|4 ноября
|6-я серия
|11 ноября
|7-я серия
|18 ноября
|8-я серия
|25 ноября
|9-я серия
|2 декабря
|10-я серия
|9 декабря
|11-я серия
|16 декабря
|12-я серия
|23 декабря
|13-я серия
|30 декабря