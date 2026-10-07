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Аниме Детектив уже мёртв, 2-й сезон (2026) — дата выхода, сколько серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»
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7 октября состоялась премьера второго сезона аниме «Детектив уже мёртв». Продолжение фантастического шоу вновь расскажет о парне Кимихико, которому постоянно не везёт. В один момент его похищают и сажают в захваченный самолёт, однако главного героя спасает загадочная девушка Сиеста. Она представилась детективом и сделала Кимихико своим помощником, но вскоре девушка погибает — её смерть кардинально изменила происходящее.

Во второй сезон аниме войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 30 декабря.

Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 октября
2-я серия14 октября
3-я серия21 октября
4-я серия28 октября
5-я серия4 ноября
6-я серия11 ноября
7-я серия18 ноября
8-я серия25 ноября
9-я серия2 декабря
10-я серия9 декабря
11-я серия16 декабря
12-я серия23 декабря
13-я серия30 декабря
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