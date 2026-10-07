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Пикрейт Tidehunter и Drow Ranger вырос на 10% после выхода сундука в Dota 2

Пикрейт Tidehunter и Drow Ranger вырос на 10% после выхода сундука в Dota 2
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После выхода сокровищницы Trove of Terror в Dota 2 пикрейт двух героев заметно вырос. Tidehunter и Drow Ranger стали выбирать на 10,23% и 10,09% чаще соответственно.

Рост связан с двумя арканами в составе сундука: новой Maw of the Megalodon для Tidehunter и переизданной Dread Retribution для Drow Ranger. Помимо аркан, Trove of Terror включает 17 Immortal-наборов, а также новые модели Торментора и Рошана.

Топ-5 героев по приросту пикрейта

  • Tidehunter — +10,23%
  • Drow Ranger — +10,09%
  • Nyx Assassin — +4,70%
  • Tiny — +4,64%
  • Undying — +4,49%

Ранее Valve впервые ввела гарантированный дроп аркан на 50-й попытке открытия сундука. Суммарная стоимость составляет около 21 тыс. рублей.

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