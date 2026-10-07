В PS Store стартовала распродажа «Выбор игрока» со скидками на сотни игр

7 октября в PlayStation Store началась большая распродажа под названием «Выбор игрока». Акция со скидками на игры продлится до 22 октября включительно.

Временное снижение стоимости проектов затронуло тысячи позиций, включая Resident Evil 9: Requiem, Jurassic World Evolution 3, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и другие хиты. Мы собрали некоторые интересные предложения в индийском PS Store, который остаётся одним из самых популярных регионов для российских пользователей.

Интересные предложения на распродаже «Выбор игрока» в PS Store: