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В PS Store стартовала распродажа «Выбор игрока» со скидками на сотни игр

В PS Store стартовала распродажа «Выбор игрока» со скидками на сотни игр
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7 октября в PlayStation Store началась большая распродажа под названием «Выбор игрока». Акция со скидками на игры продлится до 22 октября включительно.

Временное снижение стоимости проектов затронуло тысячи позиций, включая Resident Evil 9: Requiem, Jurassic World Evolution 3, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и другие хиты. Мы собрали некоторые интересные предложения в индийском PS Store, который остаётся одним из самых популярных регионов для российских пользователей.

Интересные предложения на распродаже «Выбор игрока» в PS Store:

О новых играх в PS Plus:
В PS Plus добавили F1 25, Hunt: Showdown и Earth Defense Force: World Brothers 2