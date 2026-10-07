В PS Store стартовала распродажа «Выбор игрока» со скидками на сотни игр
7 октября в PlayStation Store началась большая распродажа под названием «Выбор игрока». Акция со скидками на игры продлится до 22 октября включительно.
Временное снижение стоимости проектов затронуло тысячи позиций, включая Resident Evil 9: Requiem, Jurassic World Evolution 3, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и другие хиты. Мы собрали некоторые интересные предложения в индийском PS Store, который остаётся одним из самых популярных регионов для российских пользователей.
Интересные предложения на распродаже «Выбор игрока» в PS Store:
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight - 2799 рупий (около 3555 рублей);
- 007 First Light — 2799 рупий (около 3555 рублей);
- UFC 6 — 3499 рупий (около 4445 рублей);
- Battlefield 6 — 1999 рупий (около 2540 рублей);
- Resident Evil 9: Requiem Deluxe Edition — 2975 рупий (около 3780 рублей);
- MARVEL Tokon: Fighting Souls Ultimate Edition — 6119 рупий (около 7770 рублей);
- NBA 2K27 — 3349 рупий (около 4255 рублей);
- Split Fiction — 2599 рупий (около 3300 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1149 рупий (около 1460 рублей);
- Jurassic World Evolution 3: Deluxe Edition — 3519 рупий (около 4470 рублей).
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