Расписание выхода исторического сериала «Полураспад»
Уже 15 октября состоится премьера исторического сериала «Полураспад». Действие шоу развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование своего папы.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 ноября.
Расписание выхода сериала «Полураспад»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 октября
|2-я серия
|15 октября
|3-я серия
|22 октября
|4-я серия
|29 октября
|5-я серия
|5 ноября
|6-я серия
|12 ноября
|7-я серия
|19 ноября
|8-я серия
|26 ноября