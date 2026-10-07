15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Полураспад (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода исторического сериала «Полураспад»
Комментарии

Уже 15 октября состоится премьера исторического сериала «Полураспад». Действие шоу развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование своего папы.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 ноября.

Расписание выхода сериала «Полураспад»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 октября
2-я серия15 октября
3-я серия22 октября
4-я серия29 октября
5-я серия5 ноября
6-я серия12 ноября
7-я серия19 ноября
8-я серия26 ноября
Материалы по теме