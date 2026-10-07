Расписание выхода исторического сериала «Полураспад»

Уже 15 октября состоится премьера исторического сериала «Полураспад». Действие шоу развернётся в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование своего папы.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 26 ноября.

Расписание выхода сериала «Полураспад»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 15 октября 2-я серия 15 октября 3-я серия 22 октября 4-я серия 29 октября 5-я серия 5 ноября 6-я серия 12 ноября 7-я серия 19 ноября 8-я серия 26 ноября