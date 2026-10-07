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Стартовал второй сезон аниме «Детектив уже мёртв» — вышел первый эпизод

Стартовал второй сезон аниме «Детектив уже мёртв» — вышел первый эпизод
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7 октября состоялась премьера второго сезона аниме «Детектив уже мёртв». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат ENGI.

Сериал рассказывает о парне Кимихико, которому постоянно не везёт. В один момент его похищают и сажают в захваченный самолёт, однако главного героя спасает загадочная девушка Сиеста. Она представилась детективом и сделала Кимихико своим помощником, но вскоре девушка погибает — её смерть кардинально изменила происходящее.

За анимацию в сериале отвечает студия ENGI, известная по спортивному аниме «Медалистка». Премьера второго сезона состоялась спустя пять лет после первого, который вышел в 2021 году. Новые эпизоды будут выходить каждую среду, а всего в продолжение войдёт 13 серий.

Как смотреть продолжение популярного аниме:
Расписание выхода второго сезона аниме «Детектив уже мёртв»