Astralis заменит HooXi и jabbi в составе по CS 2 — СМИ

Astralis планирует перестановки в составе по Counter-Strike 2. По данным HLTV, клуб намерен заменить капитана Расмуса HooXi Нильсена и рифлера Якоба jabbi Нюгора. Главным кандидатом на роль нового лидера считается поляк Камиль siuhy Шкарадек.

Причиной возможного ухода игроков стали зашедшие в тупик переговоры о контрактах. Соглашение jabbi заканчивается в ноябре, а HooXi — в конце года. Astralis стремится избежать бесплатной потери участников после завершения PGL Major Singapore 2026.

Вероятные изменения в ростере обсуждаются на фоне победы коллектива на Stake Ranked Episode 4 в Барселоне. Этот трофей стал для Astralis первым на LAN-турнирах с 2019 года. На прошлом чемпионате мира в Кёльне команда выступила неудачно, заняв 13-16-е место. Мэйджор в Сингапуре пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.