Начались съёмки приключения «Теремок» с Романом Курцыным — премьера в 2027 году

Кинокомпания «КиноФирма» объявила о старте производства фильма «Теремок». Съёмки семейного приключения займут несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2027 году в кинотеатрах России.

Фильм расскажет историю писательницы Варвары, которая вместе с сыном Иваном, кузнецом Добрыней и его дочерью Марьей неожиданно оказывается в волшебном лесу. Единственный путь домой – отыскать Книгу Тайн, спрятанную в загадочном доме волшебницы – Теремке. Но за магической реликвией охотятся и злодеи: злая ведьма Шишига и древний колдун Ворон.

Главные роли в фильме сыграют Роман Курцын («Огонь»), Лиза Арзамасова («Папины дочки»), Роман Панков («Простоквашино») и София Петрова («Домовёнок Кузя»). Режиссером картины выступит Александр Бабаев («Сокровища гномов»).