15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По хоррору «Заклятие» выпустят игру — только на Netflix

По хоррору «Заклятие» выпустят игру — только на Netflix
Комментарии

Компания Netflix анонсировала игру по знаменитой хоррор-серии «Заклятие». Проект под названием The Conjuring: Unspoken выйдет на стриминговом сервисе уже 13 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Games. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет игры развернётся в разрушающемся английском пабе. Главными героями выступит семья, которую преследует древнее зло. Пользователям предстоит провести паранормальное расследование с помощью смартфона и принимать решения, от которых зависит развитие истории и судьбы персонажей.

За создание игры отвечает студия Supermassive — она известна по популярным интерактивным хоррорам The Dark Pictures и The Quarry. Предстоящий проект станет доступен только подписчикам Netflix — управлять происходящим нужно будет через стриминг.

О другом предстоящем хорроре:
Видео
Хоррор Until Dawn 2 выйдет 28 января на PS5 — трейлер