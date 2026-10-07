По хоррору «Заклятие» выпустят игру — только на Netflix

Компания Netflix анонсировала игру по знаменитой хоррор-серии «Заклятие». Проект под названием The Conjuring: Unspoken выйдет на стриминговом сервисе уже 13 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Games. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет игры развернётся в разрушающемся английском пабе. Главными героями выступит семья, которую преследует древнее зло. Пользователям предстоит провести паранормальное расследование с помощью смартфона и принимать решения, от которых зависит развитие истории и судьбы персонажей.

За создание игры отвечает студия Supermassive — она известна по популярным интерактивным хоррорам The Dark Pictures и The Quarry. Предстоящий проект станет доступен только подписчикам Netflix — управлять происходящим нужно будет через стриминг.