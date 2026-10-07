«Цукерберг стал пугалом»: критики смешанно оценили фильм «Социальная расплата»

9 октября состоится мировая премьера фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть» 2010 года. Многие критики уже посмотрели картину и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 71% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за интересный и актуальный сюжет, который продолжает идеи оригинального фильма. При этом, по мнению большинства критиков, режиссёру Аарону Соркину не удалось сделать «Социальную расплату» такой же напряжённой и оригинальной, как проект Дэвида Финчера. Отдельно авторы рецензий отмечают, что образ Марка Цукерберга здесь получился слишком карикатурным.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Социальная расплата»:

Прекрасно сыгранный и уверенно поставленный Аароном Соркином фильм о соцсетях «Социальная расплата» — одна из ключевых картин 2026 года. Настало время, чтобы современное кино начало разбираться с тёмным кризисом, который мы все переживаем последнее десятилетие.

Фильм заслуживает того, чтобы его оценивали по достоинству, а не постоянно сравнивали с «Социальной сетью». Даже если он не достигает абсолютных высот своего предшественника, Соркин уверенно ведёт повествование.

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