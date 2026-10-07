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В России заблокировали Xbox DNS — сервис для корректной работы консолей Microsoft

В России заблокировали Xbox DNS — сервис для корректной работы консолей Microsoft
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7 октября портал Xbox DNS сообщил о блокировке своего сервиса для доступа к Xbox Live в России. Об этом представители проекта рассказали в своём телеграм-канале.

Аккаунт Xbox DNS заблокировали после уведомлений от Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования, которые получил провайдер «Селектел». Хостинг заявил, что на IP-адресах сервиса использовались средства обхода ограничений в интернете. При этом в команде проекта сообщили, что часть порталов будет отключена, однако Xbox Live и нейросети «вернутся».

Жизнь постепенно возвращается, часть сервисов будет отключена до выяснения подробностей. Пока вернутся только XBox Live и часть нейронок, игры все будут отключены.

Xbox DNS был запущен в 2023 году. Он помогал россиянам получить доступ к Smart DNS — адресам серверов, которые нужны для обхода региональных ограничений. Помимо Xbox Live, благодаря проекту жители России могли пользоваться ChatGPT, Gemini, Spotify и другими популярными сервисами.

О блокировках в российском интернете: