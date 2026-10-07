FURIA разгромила 9z и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2

Бразильская FURIA победила 9z Team в матче группового этапа ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась со счётом 2:0: 13:7 на Nuke и 13:3 — на Inferno.

Результат позволил команде Габриэля FalleN Толедо гарантировать себе место в плей-офф турнира. Наиболее результативным игроком серии стал Данил molodoy Голубенко, набравший 36 фрагов при 14 смертях с рейтингом 1,94. Весь состав FURIA закончил встречу с показателем выше 1,17.

ESL Pro League Season 24 проходит с 3 по 11 октября. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн. По