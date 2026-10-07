Культовую Bloodborne портировали на ПК — игра работает без эмулятора

В начале октября фанатское сообщество Bloodborne выпустило полноценный порт игры на ПК. Вместе с ним культовый экшен от студии FromSoftware запускается на платформе без использования эмуляторов или каких-либо сторонних программ.

Так, авторы мода Bloodborne for Windows портировали файлы игры из PlayStation 4 и адаптировали их для операционной системы от Microsoft с помощью программного интерфейса Vulkan. В результате у авторов получилась полноценная версия «Порождения крови» — со стабильной частотой кадров, без визуальных глитчей и других проблем эмулятора shadPS4.

Для запуска Bloodborne на ПК необходимо получить доступ к файлам самой игры, после чего скачать в директорию модификацию с GitHub. После этого можно настроить игру в лаунчере под свои нужды и запустить экшен — он доступен в том числе на русском языке. Авторы отмечают, что пока не тестировали поздние стадии Bloodborne, поэтому разработка порта продолжается.