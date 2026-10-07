LOUD обыграла Paper Rex и вышла в полуфинал Valorant Champions 2026

Бразильская LOUD одержала победу над Paper Rex в четвертьфинале верхней сетки Valorant Champions 2026. Серия завершилась со счётом 2:0: 13:9 на Split и 15:13 — на Sunset. На обеих картах LOUD уступала по ходу матча, но совершила камбэк.

На Split бразильцы проигрывали 4:8 к перерыву, но забрали вторую половину 9:1. На Sunset ситуация повторилась — 3:9 к смене сторон, однако LOUD вытянула карту в овертайм и закрыла её 15:13. Лучшим игроком серии стал Лукка lukxo Травайоли — 52 фрага при 35 смертях и рейтинг 1,31. Роберто erde Лобос поддержал с показателем 1,36. У Paper Rex выше единицы завершил только Илья something Петров — 1,04.

В полуфинале верхней сетки LOUD сыграет с действующим чемпионом NRG Esports. Paper Rex упала в нижнюю сетку, где встретится с T1. Champions 2026 проходит в Шанхае с призовым фондом $ 2,25 млн.