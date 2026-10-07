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Шутер Gears of War 3 портировали на ПК — вслед за второй частью

Шутер Gears of War 3 портировали на ПК — вслед за второй частью
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Моддер DryreL сообщил, что выпустил неофициальный порт знаменитого шутера Gears of War 3 на ПК. Теперь сюжетная компания проекта доступна для прохождения без эммулятора.

Изначально игру портировали ещё в июле, однако проект обладал рядом ошибок, из-за которого основной сюжет невозможно было пройти до конца. Теперь автор порта выпустил апдейт, который устраняет зависания и критические проблемы. Триквел знаменитой серии шутеров доступен без ограничения частоты кадров и без размытого изображения.

Gears of War 3 — это финальная часть оригинальной трилогии, выпущенная в 2011 году на Xbox 360. Главным героем вновь выступает Маркус Феникс, который пытается найти своего отца среди руин разрушенного от вторжения орды Саранчи мира. Проект высоко оценили критики: на агрегаторе Metacritic он получил 91 балл из 100.

Ранее фанаты портировали Gears of War 2 на ПК. Неофициальный порт культового шутера позволяет пройти основную игру и дополнение Road To Ruin. Благодаря стараниям энтузиастов теперь на персональных компьютерах можно пройти всю оригинальную трилогию Gears of War.