Глен Пауэлл раскрыл причину провала фильма «Бегущий человек»

Издание Esquire взяло интервью у знаменитого актёра Глена Пауэлла («Топ Ган: Мэверик»). Он рассказал о причинах провала фильма «Бегущий человек», где он сыграл главную роль.

По словам артиста, в компании Paramount прошла большая волна увольнений после слияния со студией Skydance — из-за этого работы лишился целый отдел маркетинга. Пауэлл заявил, что сокращения прошли за месяц до выхода «Бегущего человека» — именно это стало причиной провала ленты.

Они уволили целый отдел маркетинга за месяц до выхода нашего фильма, в разгар слияния компаний.

«Бегущий человек» вышел в мировом прокате 13 ноября 2025 года. Картина выступила экранизацией знаменитого романа Стивена Кинга и рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. Лента провалилась в прокате, собрав около $ 69 млн при бюджете в $ 110 млн.