Калифорния оплатит $ 30 млн из бюджета фильма «Майкл 2» про Майкла Джексона

Издание Variety сообщило, что продолжение биографического фильма «Майкл» частично профинансируют налогоплательщики из Калифорнии. Сиквел картины про Майкла Джексона получит налоговые льготы в размере $ 30,8 млн — эту сумму, потраченную на производство проекта, возместят авторам

Лента стала одним из 35 фильмов, которые в общей сложности получат $ 226 млн в качестве поддержки. Первая часть «Майкла» также удостаивалась государственных льгот в размере $ 21 млн. Теперь выплата покрывает 35% квалифицированных расходов на производство проекта.

Дата выхода фильма «Майкл 2» пока неизвестна. Первая часть вышла в апреле 2026 года и рассказывает о жизни легендарного музыканта Майкла Джексона — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник исполнителя Джафар Джексон. Картина стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав более $ 1 млрд.