15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Калифорния оплатит $ 30 млн из бюджета фильма «Майкл 2» про Майкла Джексона

Калифорния оплатит $ 30 млн из бюджета фильма «Майкл 2» про Майкла Джексона
Комментарии

Издание Variety сообщило, что продолжение биографического фильма «Майкл» частично профинансируют налогоплательщики из Калифорнии. Сиквел картины про Майкла Джексона получит налоговые льготы в размере $ 30,8 млн — эту сумму, потраченную на производство проекта, возместят авторам

Лента стала одним из 35 фильмов, которые в общей сложности получат $ 226 млн в качестве поддержки. Первая часть «Майкла» также удостаивалась государственных льгот в размере $ 21 млн. Теперь выплата покрывает 35% квалифицированных расходов на производство проекта.

Дата выхода фильма «Майкл 2» пока неизвестна. Первая часть вышла в апреле 2026 года и рассказывает о жизни легендарного музыканта Майкла Джексона — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник исполнителя Джафар Джексон. Картина стала самым кассовым биографическим фильмом в истории, собрав более $ 1 млрд.

О другом популярном фильме: