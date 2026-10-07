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В GTA 6 максимально расширили свободу в миссиях после критики Red Dead Redemption 2

В GTA 6 максимально расширили свободу в миссиях после критики Red Dead Redemption 2
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Издание IGN взяло интервью у главы разработки GTA 6 Роба Нельсона. Он раскрыл новые детали предстоящей игры.

По словам разработчика, после критики Red Dead Redemption 2 за слишком линейные эпизоды авторы попытались сохранить максимальную свободу в геймплее сюжетных миссий, при этом не мешая повествованию. Нельсон привёл в пример миссию, которую продемонстрировали во время презентации на стриминговом сервисе Netflix — там героям необходимо выбраться из многоэтажки. Глава разработки отметил, что пройти эпизод можно разными способами.

Мы всегда стараемся найти баланс между свободой и повествованием. Чтобы правдоподобно продвинуть сюжет, нужно затрагивать определённые моменты, и в этих случаях нам приходится направлять игровой процесс. Но в GTA 6 мы целенаправленно старались сделать игру более открытой, не жертвуя при этом качеством игрового процесса. Первая миссия, которую вы видели на Netflix, где герои пытаются выбраться из многоэтажки — там есть несколько путей выхода. Или миссия, где они встречают Рауля и он садится в машину — первая часть идёт по рельсам, потому что за Джейсона вы стреляете, а Лусия управляет машиной. Но затем вы переключаетесь и сами едете. Вам указывают оптимальный маршрут, но, если вы его не соблюдаете