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Сервис Xbox DNS снова заработал в России после блокировки

Сервис Xbox DNS снова заработал в России после блокировки
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7 октября стало известно о блокировке Xbox DNS — сервиса для доступа к Xbox Live в России. Спустя более трёх часов портал сообщил о частичном возобновлении своей работы.

Команда проекта отметила, что отключила часть направлений, включая доступы к различным нейросетям, до полного разбирательства с ситуацией. Сейчас российские пользователи могут подключаться с помощью сервиса к Xbox Live, Google Gemini, Spotify, ChatGPT и Claude Code. Портал отметил, что проверит все правила работы и цепочки маршрутизации, чтобы впредь не допустить блокировок.

Мы проводим генеральную уборку и полный аудит. Наша задача — тщательно проверить все правила, цепочки маршрутизации и перекрыть любые механизмы паразитирования, чтобы любители погонять туннели не подставляли весь сервис под раздачу.

Ранее Xbox DNS заявил, что сервис заблокировали после уведомлений от Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования, которые получил провайдер «Селектел». На IP-адресах портала использовались средства обхода ограничений в интернете.

О блокировке Xbox DNS:
В России заблокировали Xbox DNS — сервис для корректной работы консолей Microsoft
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