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Игры в Game Pass (Геймпасс) октябрь 2026: Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2, Forever Ago и другие

В октябре в Game Pass добавят Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2 и другие игры
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Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в октябре.

Так, главными новинками месяца станут шутер Battlefield 6, рогалик Neon Abyss 2 и экшен про времена Наполеона Valor Mortis.

Какие игры добавят в Game Pass в октябре 2026 года:

  • Echo Weaver — 8 октября;
  • Forever Ago — 8 октября;
  • Neon Abyss 2 — 8 октября;
  • Battlefield 6 — 13 октября (EA Play);
  • Deep Dish Dungeon — 13 октября;
  • Valor Mortis — 13 октября;
  • Bluey’s Happy Snaps — 15 октября;
  • Chained Beasts — 15 октября;
  • Beyond These Stars — 16 октября.

Фото: Xbox

Кроме того, из Game Pass уже 15 октября удалят:

  • A Plague Tale: Requiem;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Crime Scene Cleaner;
  • Donut County;
  • Evil West;
  • Nova Roma;
  • Pacific Drive;
  • Superball;
  • The Casting of Frank Stone.
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