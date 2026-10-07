В октябре в Game Pass добавят Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в октябре.
Так, главными новинками месяца станут шутер Battlefield 6, рогалик Neon Abyss 2 и экшен про времена Наполеона Valor Mortis.
Какие игры добавят в Game Pass в октябре 2026 года:
- Echo Weaver — 8 октября;
- Forever Ago — 8 октября;
- Neon Abyss 2 — 8 октября;
- Battlefield 6 — 13 октября (EA Play);
- Deep Dish Dungeon — 13 октября;
- Valor Mortis — 13 октября;
- Bluey’s Happy Snaps — 15 октября;
- Chained Beasts — 15 октября;
- Beyond These Stars — 16 октября.
Фото: Xbox
Кроме того, из Game Pass уже 15 октября удалят:
- A Plague Tale: Requiem;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Crime Scene Cleaner;
- Donut County;
- Evil West;
- Nova Roma;
- Pacific Drive;
- Superball;
- The Casting of Frank Stone.
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