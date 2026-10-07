15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Цикл зверя (2026): дата выхода в России, где смотреть, когда смотреть, русский трейлер

Русский трейлер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» — премьера 22 октября
Комментарии

Компания «Вольга» представила русский трейлер фильма ужасов «Цикл зверя». Официальная премьера хоррора в российском прокате состоится 22 октября.

Видео доступно во VK-канале «Кинокомпания Вольгá про кино». Права на видео принадлежат «Shudder/«Вольга».

Лента расскажет о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах, и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

Главную роль в «Цикле зверя» исполнила звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. В картине также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).

О другом популярном хорроре:
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android