Русский трейлер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» — премьера 22 октября

Компания «Вольга» представила русский трейлер фильма ужасов «Цикл зверя». Официальная премьера хоррора в российском прокате состоится 22 октября.

Видео доступно во VK-канале «Кинокомпания Вольгá про кино». Права на видео принадлежат «Shudder/«Вольга».

Лента расскажет о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах, и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

Главную роль в «Цикле зверя» исполнила звезда сериала «Сорвиголова» Дебора Энн Уолл. В картине также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).