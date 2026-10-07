Сборы сказки «Царевна Несмеяна» превысили 100 млн рублей

7 октября сборы фильма «Царевна Несмеяна» превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя сказка добилась на седьмой день с момента выхода — премьера состоялась 1-го числа. Картина занимает третью строчку в российских чартах, уступая проектам «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» и «Девятая планета».

Фото: ЕАИС

«Царевна Несмеяна» рассказывает о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви.

Герой завоёвывает доверие Царства и сердце Царевны, но признаётся в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает всё, о чём только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерёма решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя уже не ради награды, а ради любви.

Главные роли в фильме исполнили звёзды сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Минекаев. В проекте также сыграли Соня Петрова («Внутри убийцы»), Виктор Логинов («Букины») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»).