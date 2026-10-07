15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы сказки «Царевна Несмеяна» превысили 100 млн рублей

Сборы сказки «Царевна Несмеяна» превысили 100 млн рублей
Комментарии

7 октября сборы фильма «Царевна Несмеяна» превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя сказка добилась на седьмой день с момента выхода — премьера состоялась 1-го числа. Картина занимает третью строчку в российских чартах, уступая проектам «Приключения мамонтёнка. В поисках мамы» и «Девятая планета».

Фото: ЕАИС

«Царевна Несмеяна» рассказывает о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви.

Герой завоёвывает доверие Царства и сердце Царевны, но признаётся в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает всё, о чём только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерёма решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя уже не ради награды, а ради любви.

Главные роли в фильме исполнили звёзды сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Минекаев. В проекте также сыграли Соня Петрова («Внутри убийцы»), Виктор Логинов («Букины») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»).

О другом популярном фильме:
Янковский, Борисов и гонка из Петербурга в Монако: каким получился фильм «Битва моторов»
Янковский, Борисов и гонка из Петербурга в Монако: каким получился фильм «Битва моторов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android