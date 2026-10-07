«Самый крутой сундук в истории Доты». Nix — о новом Trove of Terror в Dota 2

Стример и комментатор Александр Nix Левин поделился впечатлениями от сокровищницы Trove of Terror, которую Valve выпустила для Dota 2.

Левин высоко оценил качество набора в целом, однако остался разочарован переизданной арканой на Drow Ranger. По его мнению, даже обычный Immortal-сет на Tiny выглядит лучше.

Это реально самый крутой сундук, который я видел за историю «Доты». На Тайде я не играю, но он выглядит потрясающе. У него ещё и три стиля, две насмешки. Но я не считаю, что сет на Дровку красивый. Он какой-то абсолютно обычный. Первая аркана намного прикольнее выглядит.

Trove of Terror вышел в ночь на 7 октября. Сундук включает 17 Immortal-наборов, две арканы — новую Maw of the Megalodon для Tidehunter и переизданную Dread Retribution для Drow Ranger, а также эксклюзивные модели Торментора и Рошана.