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«Самый крутой сундук в истории Доты». Nix — о новом Trove of Terror в Dota 2

«Самый крутой сундук в истории Доты». Nix — о новом Trove of Terror в Dota 2
Комментарии

Стример и комментатор Александр Nix Левин поделился впечатлениями от сокровищницы Trove of Terror, которую Valve выпустила для Dota 2.

Левин высоко оценил качество набора в целом, однако остался разочарован переизданной арканой на Drow Ranger. По его мнению, даже обычный Immortal-сет на Tiny выглядит лучше.

Это реально самый крутой сундук, который я видел за историю «Доты». На Тайде я не играю, но он выглядит потрясающе. У него ещё и три стиля, две насмешки. Но я не считаю, что сет на Дровку красивый. Он какой-то абсолютно обычный. Первая аркана намного прикольнее выглядит.

Trove of Terror вышел в ночь на 7 октября. Сундук включает 17 Immortal-наборов, две арканы — новую Maw of the Megalodon для Tidehunter и переизданную Dread Retribution для Drow Ranger, а также эксклюзивные модели Торментора и Рошана.

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