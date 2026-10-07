Джон Сина и Дэвид Харбор сыграют в комедии «Исчезновение семьи»

Издание Deadline сообщило, что студия Fifth Season запустила в работу фильм The Family Disappears («Исчезновение семьи»). Главные роли исполнят Джон Сина («Миротворец») и Дэвид Харбор («Очень странные дела»).

Комедия расскажет про отца-трудоголика, который возвращается к семье после длительной командировки. После приезда домой он видит, что его родные исчезли, а вместо них появился загадочный незнакомец. Теперь герою предстоит найти семью, параллельно выяснив причины появления неизвестного мужчины в своём доме.

Режиссёром проекта выступит Джонатан Эцлер («Паршивые овцы»). Дата выхода «Исчезновения семьи» пока неизвестна. Съёмки комедии стартуют в ноябре.