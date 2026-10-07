Valve разрешила BC.Game с s1mple квалифицироваться на мэйджор через азиатский регион

Valve обновила список исключений в требованиях к турнирным операторам и подтвердила, что BC.Game имеет право на приглашение на PGL Major Singapore 2026 через азиатский регион.

Решение завершает многодневный скандал вокруг команды. Ранее Valve ужесточила правила смены региона, введя трёхмесячный период ожидания, что поставило участие BC.Game под угрозу. Организация публично попросила обнулить очки и дать команде шанс заработать рейтинг с нуля.

В итоге Valve сделала для BC.Game исключение. Команда Александра s1mple Костылева занимает вторую строчку азиатского VRS и с высокой вероятностью получит прямое приглашение на мэйджор. PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.