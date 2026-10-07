PARIVISION обыграла NAVI и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2
PARIVISION победила Natus Vincere в решающем матче группового этапа ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1: 8:13 на Inferno, 13:10 на Cache и 13:11 — на Mirage. NAVI покинула турнир.
Лучшим игроком серии стал Владислав xiELO Лысов — 63 фрага при 45 смертях и рейтинг 1,41. У NAVI столько же фрагов набрал Игорь w0nderful Жданов (рейтинг 1,38), однако остальные игроки не поддержали снайпера.
Для PARIVISION это первый выход в плей-офф крупного турнира за семь месяцев. Поражение ещё больше осложняет положение NAVI в борьбе за попадание на PGL Major Singapore 2026.
ESL Pro League Season 24 с призовым фондом $ 1 млн проходит в Катовице с 3 по 11 октября.
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