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PARIVISION обыграла NAVI и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2

PARIVISION обыграла NAVI и вышла в плей-офф ESL Pro League Season 24 по CS 2
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PARIVISION победила Natus Vincere в решающем матче группового этапа ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1: 8:13 на Inferno, 13:10 на Cache и 13:11 — на Mirage. NAVI покинула турнир.

CS 2. ESL Pro League — Season 24 . Групповой этап
07 октября 2026, среда. 17:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Лучшим игроком серии стал Владислав xiELO Лысов — 63 фрага при 45 смертях и рейтинг 1,41. У NAVI столько же фрагов набрал Игорь w0nderful Жданов (рейтинг 1,38), однако остальные игроки не поддержали снайпера.

Для PARIVISION это первый выход в плей-офф крупного турнира за семь месяцев. Поражение ещё больше осложняет положение NAVI в борьбе за попадание на PGL Major Singapore 2026.

ESL Pro League Season 24 с призовым фондом $ 1 млн проходит в Катовице с 3 по 11 октября.

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