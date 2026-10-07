«Обитель зла» по Resident Evil стала самым кассовым фильмом в карьере Зака Креггера

7 октября сборы фильма «Обитель зла» превысили $ 280 млн. Экранизация культовой серии Resident Evil продолжает доминировать в мировых кинотеатрах спустя почти три недели после запуска.

Таким образом, новинка уже стала самым кассовым фильмом в карьере Зака Креггера. Прошлый рекорд принадлежал «Орудиям» — оскароносная лента собрала в прокате $ 270 млн, став большим хитом для студии Warner Bros.

Самые кассовые фильма Зака Креггера

«Обитель зла» (2026) — $ 280 млн. «Орудия» (2025) — $ 270 млн. Варвар (2022) — $ 45 млн. «Мисс Март» (2009) — $ 4,5 млн.

Сейчас Зак Креггер работает над своей новой картиной — очередным хоррором под названием «Потоп» (The Flood). Лента выйдет в мировых кинотеатрах в 2028 году и расскажет историю команды астронавтов, которые отправляются в космос для изучения таинственного сигнала с удалённой планеты. Одну из главных ролей в ленте сыграет Дженнифер Лоуренс, звезда «Голодных игр».