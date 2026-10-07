15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Обитель зла» по Resident Evil стала самым кассовым фильмом в карьере Зака Креггера

«Обитель зла» по Resident Evil стала самым кассовым фильмом в карьере Зака Креггера
Комментарии

7 октября сборы фильма «Обитель зла» превысили $ 280 млн. Экранизация культовой серии Resident Evil продолжает доминировать в мировых кинотеатрах спустя почти три недели после запуска.

Таким образом, новинка уже стала самым кассовым фильмом в карьере Зака Креггера. Прошлый рекорд принадлежал «Орудиям» — оскароносная лента собрала в прокате $ 270 млн, став большим хитом для студии Warner Bros.

Самые кассовые фильма Зака Креггера

  1. «Обитель зла» (2026) — $ 280 млн.
  2. «Орудия» (2025) — $ 270 млн.
  3. Варвар (2022) — $ 45 млн.
  4. «Мисс Март» (2009) — $ 4,5 млн.

Сейчас Зак Креггер работает над своей новой картиной — очередным хоррором под названием «Потоп» (The Flood). Лента выйдет в мировых кинотеатрах в 2028 году и расскажет историю команды астронавтов, которые отправляются в космос для изучения таинственного сигнала с удалённой планеты. Одну из главных ролей в ленте сыграет Дженнифер Лоуренс, звезда «Голодных игр».

Материалы по теме
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера