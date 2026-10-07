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Джереми Кларксон «вырастит автомобиль» в спецвыпуске «Фермы Кларксона»

Джереми Кларксон «вырастит автомобиль» в спецвыпуске «Фермы Кларксона»
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Компания Amazon объявила о разработке спецвыпуска реалити-шоу «Ферма Кларксона». Бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour вернётся к автомобилям в спецэпизоде под названием «Джереми выращивает машину» (Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special).

В нём Джереми Кларксон возьмёт основу от Jaguar F-Type V6S и модифицирует его салон кожей и шерстяными ковриками, произведёнными на его ферме в Оксфордшире. Он также планирует выращивать лён, чтобы получать из него альтернативу углеволокну. В этом деле Кларксону поможет известный автомобильный дизайнер Иэн Каллум — создатель оригинальных машин F-Type и Aston Martin Vanquish.

У спецвыпуска «Джереми выращивает машину» пока нет даты выхода. Ранее Джереми Кларксон заявлял, что устал от автомобилей и продолжит заниматься только «Фермой Кларксона», однако после съёмок шестого сезона ведущий всё же не откажется от съёмок крупномасштабного проекта про машины, если ему предложат интересную идею.

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