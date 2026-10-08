В кинотеатрах России вышел фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

С сегодняшнего дня в российском прокате начали показывать фильм «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Главным героем ленты выступает Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступил Илья Маланин («Ненормальный»). Эта картина — одна из самых главных российских лент 2026 года, которую многие ждали.