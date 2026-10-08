Жуткая трансформация — на новых постерах хоррора «Глиноликий» от DC

Warner Bros. опубликовала постеры хоррора «Глиноликий» от DC. На них можно увидеть главного героя, который переживает жуткую трансформацию.

Новые постеры фильма «Глиноликий»

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Картина войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в какой-то момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем.