В кинотеатрах России вышла японская драма «Барашек в ящике» от автора «Магазинных воришек»

В кинотеатрах России состоялась премьера японской драмы «Барашек в ящике» от автора «Магазинных воришек». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Фантастическая картина рассказывает о замужней паре, которая потеряла своего ребёнка. После трагедии герои приводят домой робота, который выглядит так же, как их сын. Теперь им предстоит воспитать его, чтобы он стал похож на человека. Но возможно ли научить машину быть человеком?

Главную роль исполнила Харука Аясэ («Моя девушка — киборг»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Хирокадзу Корээда — автор фильмов «Монстр» и «Магазинные воришки».