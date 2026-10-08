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Сэмюэл Л. Джексон сыграет Ника Фьюри в фильме «Мстители: Секретные войны»

Сэмюэл Л. Джексон сыграет Ника Фьюри в фильме «Мстители: Секретные войны»
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По данным издания The Direct, Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри в фильме «Мстители: Секретные войны». Несмотря на то, что герой должен заглянуть в шестых «Мстителей», в пятых, в «Судном дне», появление персонажа пока не гарантировано.

Сам Джексон пока не комментировал возвращение к роли Ника Фьюри.

Фильм на данный момент запланирован к выпуску 17 декабря 2027 года. Проект станет масштабным кроссовером, который частично перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Мстители: Судный день», премьера которого в мировом прокате состоится 18 декабря.

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