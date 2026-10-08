В продолжении «Супермена» у героя изменится костюм

В недавнем интервью Дэвид Коренсвет рассказал, что сиквел «Супермена» порадует зрителей новым костюмом героя. По большей части он останется таким же, но с небольшими изменениями.

По словам Коренсвета, наряд героя переработали в продолжении, чтобы он был чуть более функциональным и приносил больше пользы в бою, чем первый костюм.

В сиквеле «Супермена» главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.