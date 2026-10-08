Вышел хоррор-сериала «Вглубь» со звездой «Очень странных дел»

Сегодня на Netflix вышел хоррор-сериал «Вглубь» со звездой «Очень странных дел» Чарли Хитоном. Все эпизоды доступны для просмотра.

Действие проекта развернётся в небольшом городе на острове Ньюфаундленд. На территорию нападает неизвестное морское чудовище, грозящее гибелью всему населению. Главным героем выступит рыбак, который объединяется с исследовательницей морских глубин, чтобы одолеть существо и спасти свою семью.

В картине также снялись Джош Хартнетт («Ловушка»), Джош Круддас («Уэйн») и другие актёры. Одним из сценаристов сериала выступил Джесси МакКиоун — соавтор популярной ленты «Академия «Амбрелла».