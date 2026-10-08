Расписание первого дня плей-офф BLAST SLAM 8 по Dota 2
Сегодня, 8 октября, начинается плей-офф BLAST SLAM VIII по Dota 2.
В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Плей-офф пройдёт в сетке с двойным выбыванием. Победители пройдут вперёд по верхней сетке, а проигравшие упадут в нижнюю.
Расписание матчей BLAST SLAM VIII на четверг, 8 октября
- 12:00. Team Yandex (Россия) — LGD Gaming (Китай);
- 15:30. Aurora Gaming (Россия) — 1win Team (Россия).
- 19:00. PARIVISION (Россия) — Team Yandex/LGD Gaming.
BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 750 тыс.