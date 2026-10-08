У фильма «Форсаж 11» проблемы — у него нет ни режиссёра, ни готового сценария

У фильма «Форсаж 11» с подзаголовком «Навсегда», как оказалось, есть проблемы. У ленты нет ни режиссёра, хотя ранее постановщиком выступал Луи Летерье, ни готового сценария.

И это несмотря на слова Дизеля, что у «Форсажа 11» один из лучших сюжетов, с которыми ему приходилось работать. По сути, полностью завершённого сценария у картины пока что нет. Официально об этом не объявляют, но насущные проблемы у картины определённо есть, просто пока о них не говорят.

«Форсаж 11», или «Форсаж навсегда», выйдет в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.