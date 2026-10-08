В Нью-Йорке установили большой файтинг-контроллер для рекламы фильма «Уличный боец»

Legendary Pictures устроила креативную рекламную кампанию фильма «Уличный боец» по Street Fighter. В Нью-Йорке на Таймс-сквер поместили большой файтинг-контроллер, где дерутся Рю и Кен.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать с 16 октября.