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Режиссёр «Сумерек» снимет вестерн про женщин на заре Золотой лихорадки в Калифорнии

Режиссёр «Сумерек» снимет вестерн про женщин на заре Золотой лихорадки в Калифорнии
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По данным The Hollywood Reporter, режиссёр «Сумерек» Кэтрин Хардвик готовится снять следующий проект. Это будет вестерн про женщин под названием «Американская река».

Действие развернётся на заре Золотой лихорадки в Калифорнии в 1848 году. В центре сюжета находятся четыре девушки из совершенно разных слоёв общества, которых обстоятельства свели вместе и которые вынуждены ориентироваться в новом для себя мире.

Съёмки проекта начнутся в Австралии во втором квартале 2027 года. Сообщается, что кастинг уже идёт полным ходом, однако никаких деталей о том, кто может сыграть в «Американской реке», на данный момент нет.

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