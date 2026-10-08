Вышел 10-й эпизод сериала «Большая фарма» — первый сезон завершён

8 октября состоялась премьера 10-го эпизода сериала «Большая фарма». Медицинское шоу официально подошло к концу спустя полтора месяца трансляций в онлайн-кинотеатре Okko — в честь этого авторы представили стильный постер с главными героями.

Фото: Okko

Сюжет шоу рассказывает об учёных Александре и Владимире, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева Евгений помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогат