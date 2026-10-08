В ARC Raiders вышел зимний апдейт Frozen Trail, также стартовали бесплатные выходные

8 октября состоялся выход Frozen Trail — крупнейшего апдейта для игры ARC Raiders. Обновление уже доступно на ПК, PS5 и Xbox Series. Кроме того, в шутере запустили бесплатные выходные: сыграть в экшен можно до 12 октября 11:00 мск, после чего доступен перенос прогресса в полную версию. В Steam игра доступна в России, на консолях потребуется аккаунт другого региона.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

С релизом патча в шутере появилась снежная карта под названием Pendola Pass. Это место с ледяными скалами вокруг небольшого города, где находятся редкие технологии. Задача игрока — изучить окрестности и найти ценные предметы, параллельно выяснив причины уничтожения территории. Вместе с обновлением в игре также появился огромный механизированный аппарат под названием «Фрегат». Геймерам предстоит пробраться на борт робота, исследовать коридоры, сразиться с бойцами ARС и рейдерами.

Апдейт также привнёс в игру три новых типа роботов-противников — «Скрытника»